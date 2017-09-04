В столице Заполярья подвели итоги областного конкурса творческих работ «Ожившие страницы истории»

В период с 21 июня по 22 августа 2017 года Министерством образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», в целях повышения качества содержания образовательных программ летней оздоровительной кампании 2017 года, привлечения внимания детей к знаменательным датам российской истории, воспитания патриотизма на примере героического прошлого страны, проведен областной конкурс творческих работ «Ожившие страницы истории».

Несмотря на то, что конкурс на территории Мурманской области проводился впервые, в нем приняли участие более 50 обучающихся, отдыхающие в оздоровительных учреждениях региона, в возрасте от 6 до 18 лет из 3 муниципальных образований: гг. Мончегорска, Кировска, Кандалакшского района.

Участники состязались в 2 номинациях: «Журналистика» и «Изобразительное творчество «История на холсте».



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/