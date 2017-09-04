Жительница Снежногорска перевела мошенникам 6 тысяч рублей

В ОМВД России по ЗАТО Александровск обратилась жительница Снежногорска 1990 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей с аккаунта знакомой пришло сообщение с просьбой о финансовой помощи. В сообщении был указан номер банковской карты.

Доверчивая северянка, не проверив информацию, перевела с помощью личного кабинета в он-лайн банке 6 тысяч рублей на неизвестный номер карты. Только после этого жительница ЗАТО узнала, что знакомая денег не просила, а ее акканут в социальной сети был взломан мошенниками.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Стоит отметить, что потерпевшая знала о таком способе обмана, однако все равно пострадала от вирутальных мошенников.







/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/



