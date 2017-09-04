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04.09.2017 11:15

В детско-юношеском центре краеведения Мурманского областного краеведческого музея пройдет семинар «Молодежь за мир»

Сегодня в 12.00 в Региональном детско-юношеском центре краеведения Мурманского областного краеведческого музея (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) пройдет семинар «Молодежь за мир», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
На семинаре с участием учащихся 8-9-х классов общеобразовательной школы № 34, представителя УМВД России по Мурманской области и сотрудников музея состоится обсуждение вопросов профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде.
Также к Дню солидарности в борьбе с терроризмом приурочено Начало показов в кинотеатре «ОДИССЕЯ» (г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 29, ТК «Центральный») состоятся показы для школьников документальных фильмов из серии «Антология антитеррора».
Показы организованы Комитетом по культуре и искусству Мурманской области совместно с Министерством образования и науки Мурманской области в соответствии с комплексным планом по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона».
Первыми из цикла 4 сентября в 12.00 и 15.30 будут показаны фильмы «Кавказский спрут» и «Разные судьбы одной веры». Документальные фильмы из серии «Антология антитеррора» предоставлены Национальным антитеррористическим комитетом.
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих (г. Мурманск, ул. Шевченко, 26) подготовила для своих читателей книжную выставку «Терроризм – паутина зла». Обзор изданий с выставки, в том числе специальных форматов, запланирован на 5 сентября.


/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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