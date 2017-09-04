Мурманская облветлаборатория обновила транспортный парк

По результатам проведенного аукциона 1 сентября 2017 г. в ГОБВУ «Мурманская облветлаборатория» был доставлен легковой автомобиль повышенной проходимости Chevrolet Niva для проведения работ в рамках выполнения государственного задания - выезд в хозяйства области для отбора проб для лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (сибирская язва, африканская чума свиней, бруцеллез, лептоспироз и др.), для отбора проб в контрольных пунктах области, находящихся в труднодоступных местах в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора при проведении планового радиологического контроля (наличие цезия и стронция) и остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных (кадмия, ртути, свинца, мышьяка в оленьих субпродуктах).



/Комитет по ветеринарии Мурманской области/