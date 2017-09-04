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04.09.2017 10:45

День открытых дверей пройдет в Центре дополнительного образования "Лапландия" в Мурманске

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области "Мурманский областной центр дополнительного образования "Лапландия" приглашает всех желающих 10 сентября 2017 года в 12.00 на День открытых дверей.
В рамках знакомства с центром состоится презентация дополнительных образовательных программ, реализуемых в "Лапландии", а также будет организована запись в детские объединения: кружки, ансамбли, клубы, студии, театры, группы, секции на 2017/2018 учебный год.
Ребята и их родители смогут познакомиться с педагогами, увидеть достижения воспитанников центра и попробовать себя в спортивной, научно-технической, естественно-научной, туристской деятельности, а также увидеть вокальные и хореографические выступления детских коллективов "Лапландии".

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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