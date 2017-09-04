Артисты Мурманского областного театра кукол поздравили юных северян с Днем знаний

1 сентября артисты областного театра кукол посетили Мурманскую детскую городскую клиническую больницу и поздравили маленьких пациентов с началом учебного года.

Яркий праздник зарядил весельем и положительными эмоциями не только детей, но и их родителей. Танцы, песни, загадки и море творчества – все это подарили юным северянам мурманские кукольники.

Организаторы мероприятия – благотворительный фонд «Руки жизни». Для артистов Мурманского областного театра кукол выступления при поддержке фонда уже стали доброй традицией. Так, маленькие пациенты детской городской больницы в День защиты детей (1 июня) посмотрели спектакль «Кто сказал «Мяу»?»



/Пресс-служба Мурманского областного театра кукол/