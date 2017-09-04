Областной суд признал законным запрет деятельности индивидуального предпринимателя в сфере перевозок пассажиров легковым такси

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда оставлено без изменения решение Ковдорского районного суда по иску прокурора района, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к индивидуальному предпринимателю города о запрете деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.



Поводом к обращению прокуратурой района в суд послужили результаты проверки, которой установлено, что индивидуальный предприниматель, являясь правообладателем коммерческих обозначений «Такси ВОЯЖ», «Такси 120», являлась субъектом, предоставляющим физическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа, информационные услуги, направленные на обеспечение их деятельности, – осуществление технического сопровождения.



При этом индивидуальный предприниматель не осуществляла деятельность по непосредственной перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Обязательство по непосредственному осуществлению перевозки пассажиров и багажа легковым такси брало на себя перевозчик – физическое лицо.



Как установлено проверкой, индивидуальный предприниматель привлекала к пассажирским перевозкам водителей, не имеющих специального разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.



Кроме того, индивидуальный предприниматель не владела информацией о наличии у таких водителей права на управление транспортным средством, возможности по состоянию здоровья им управлять, разрешения на перевозку, а также о техническом состоянии используемого автомобиля.



Исполняя полученный по телефону заказ на перевозку путем передачи его водителю, индивидуальный предприниматель не гарантировала безопасность перевозки и исполнимость данного заказа, что само по себе противоречило требованиям Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также нарушало право потребителей на получение необходимой и достоверной информации о транспортных услугах, об исполнителе услуги, вводило граждан, в большинстве не обладающих специальными юридическими знаниями, в заблуждение относительно природы заключенного договора на перевозку легковым такси, их прав, ответственности, которую несет фрахтовщик в случае ненадлежащего исполнения договора.



Решение суда вступило в законную силу.



Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.



/ Прокуратура Мурманской области /



