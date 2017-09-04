Медицинские специалисты Мурманской области приняли участие в соревнованиях по мини-футболу

Татьяна Нестерова.

В Мурманске на открытом корте и в Легкоатлетическом манеже в Долине Уюта прошли соревнования по мини-футболу среди медицинских специалистов больниц и поликлиник области. 9 команд, в том числе - сборные из Мончегорска, Североморска, областной больницы им. Баяндина. Задача футбольного турнира - определить уровень спортивной подготовки медиков, и расширить профессиональные и дружеские связи.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Главная цель - это здоровый образ жизни. Мы всегда доказываем и своим примером хотим показать, как это можно делать. И, конечно же, хотелось бы, чтобы и дворовые команды возрождались. Чем больше будем заниматься спортом, тем здоровее будем. Так что будьте здоровы и играйте в футбол".





