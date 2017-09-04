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04.09.2017 09:34

В Мурманске открылась выставка "Познание через творчество"

Светлана Деменева.

В выставочном зале Мурманска открылась экспозиция работ участников изостудии заслуженного художника России Виталия Бубенцова "Познание через творчество". Виталий Николаевич Бубенцов - заслуженный художник России, один из ведущих мастеров Русского Севера, Кольского Заполярья - много сил и времени отдаёт преподавательской деятельности не только в Мурманском арктическом государственном университете и Колледже искусств, но и на курсах в Школе ремёсел.
Галина Маркетова: "Есть ли влияние творчества Виталия Николаевича? Нет, в каждом он ищет свое, раскрывает свою творческую индивидуальность, что-то свое, и хочет это развивать".
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