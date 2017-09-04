В областном центре прошла традиционная акция по озеленению города "Зеленый рекорд"

Татьяна Нестерова.

Мурманск пошел на "Зеленый рекорд". Традиционная акция по озеленению областного центра прошла во всех округах города. В этом году в рамках комплексной программы "Мурманск - город чистоты" высадили пять тысяч деревьев и кустарников. Все саженцы - сирень, жимолость, шиповник, боярышник - обладают высокой морозоустойчивостью. Выращены на родине - в Кольском Заполярье.

Директор стоматологической клиники Татьяна Елпанова: "Растения - легкие планеты. И мы сегодня оздоравливаем легкие планеты. Пусть в маленьком нашем городочке - высадим пять тысяч саженцев. Но это капля за каплей - будет океан".





