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04.09.2017 09:18

В столице Заполярья завершился очередной рейд автоинспекторов с привлечением сотрудников УФССП и центра противодействия экстремизму

Алексей Елкин.

Напряженно, эмоционально и результативно. Так в Мурманске завершился очередной рейд автоинспекторов. К водителям "маршруток" - самые серьезные претензии. Один из них даже не подчинился требованию остановиться и его догнали на патрульной машине. С линии снят технически неисправный микроавтобус. Деньги пассажирам вернули. Такие рейды проводятся еженедельно. В начале нового учебного года в центре внимания - юные северяне. В списке задач ГИБДД, в том числе, привлечение общественности для системного решения проблем.
Заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Усс: "Вопрос поднимается на уровне губернатора. На уровне начальника УМВД. Мы проводим координационные совещания. Ну, конечно, есть какие-то результаты. Но, понимаете, это вот не в хаотичном порядке. Мы работаем. Это - система выработана у нас уже. Конечно, мы хотим привлечь внимание и общественности".
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