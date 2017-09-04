Памятный митинг, посвященный окончанию Второй мировой войны, прошел в заполярной столице

Татьяна Нестерова.

В Мурманске у мемориального комплекса Защитникам советского Заполярья прошел торжественный памятный митинг, посвященный окончанию Второй мировой войны. Ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти, общественных организаций, школьники почтили память погибших. Освобождая Китайскую республику от японских захватчиков, фашизма погибли 36 тысяч советских солдат.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "И наша задача, конечно, в том, чтобы историческая правда о той войне, о победителях была и осталась в жизни нашего народа навсегда. И, самое главное, сохранить мир, в котором мы живем".







