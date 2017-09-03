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03.09.2017 12:10

Северный флот доставил на остров Котельный зимовочные запасы и контейнеры для перевозки собранного металлолома

На Северном флоте продолжается завоз зимовочных запасов для обеспечения отдалённых объектов, расположенных в Арктике. Более 200 тонн продовольствия, вещевого имущества, а также 700 тонн строительных грузов доставил на остров Котельный (архипелаг Новосибирские острова) теплоход «Капитан Данилкин» Мурманского морского пароходства, действующий в интересах Северного флота. Судно прибыло к острову несколько дней назад и приступило к выгрузке.
На борту транспорта находятся также 86 двадцатитонных контейнеров, предназначенных для перевозки металлолома, который подготовил к утилизации экологический взвод Северного флота. В этом сезоне североморцы собрали и спрессовали более 15 тысяч 200-литровых бочек из-под нефтепродуктов.
Спрессованные бочки будут уложены в привезённые морские транспортные контейнеры, которые доставит на материк теплоход «Капитан Данилкин» в ходе обратного рейса.
В этом году планируется вывезти с острова Котельный более 800 тонн металлолома. За прошлые годы было вывезено около 1600 тонн.

/Пресс-служба Северного флота/
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