Группа кораблей Северного флота вышла из порта Дудинка

Сегодня группа кораблей Северного флота в составе больших десантных кораблей (БДК) «Оленегорский горняк», «Александр Отраковский» и килекторного судна КИЛ-164 вышла из порта Дудинка в направлении Карского моря.

Накануне на десантные корабли была погружена техника и личный состав подразделений арктической бригады, морской пехоты и ВДВ, принимавшие участие в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

Завтра столицу Таймыра покинут оставшиеся корабли – большой противолодочный корабль «Североморск» и БДК «Кондопога». 1 сентября офицеры и мичманы этих кораблей приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню знаний в образовательных учреждениях Дудинки и провели уроки мужества для таймырских школьников.

Североморцы провели на Таймыре две недели. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота прибыл в порт Дудинка 18 августа. БПК «Североморск» прибыл в порт Дудинку на реке Енисей впервые в истории. Прежде чем пройти по фарватеру реки кораблю с большой осадкой были проведены соответствующие промеры и гидрографические исследования для определения безопасности маневрирования.

За время пребывания на Таймыре военнослужащие Северного флота не только приняли участие в тактическом учении, но и выполнили большую культурную программу. Провели спортивные состязания с местными командами по волейболу, футболу и хоккею, встретились с молодёжью и рассказали школьникам об особенностях службы на Северном флоте. Корабли Северного флота были открыты для посещения населением. На них были развёрнуты выставки современного вооружения в рамках проведения военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте. За время проведения форума корабли флота в Дудинке посетили несколько тысяч местных жителей. 160 Таймырских школьников были приняты в Юнармию.



Шестой арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. За время перехода из Североморска отряд кораблей и судов преодолел около 1900 морских миль. В составе отряда – большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» суда обеспечения танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164.

Первый масштабный поход в восточную часть российской Арктики состоялся в 2012 году. Тогда морские пехотинцы Северного флота впервые в истории российского ВМФ осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный.

В 2013 году отряд кораблей во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» доставил на Новосибирские острова технику и имущество для восстановления авиационной комендатуры «Темп».

В 2014 году кульминацией арктического похода сил Северного флота стало проведение учения по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации на Новосибирских островах.

В 2015 году впервые было проведено межвидовое учение с участием подразделений арктической мотострелковой бригады Северного флота по защите важных промышленных объектов на полуострове Таймыр.

В прошлом году военнослужащие арктической бригады Северного флота впервые в истории произвели высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Земля Александры самого северного архипелага России - Земля Франца-Иосифа.



/Пресс-служба Северного флота/