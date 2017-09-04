"Автокресло – детям!" Автоинспекторы Кандалакши провели профилактическое мероприятие

Елена Ямаш.

В Кандалакше автоинспекторы совместно с воспитанниками детского сада "Буратино" провели профилактическое мероприятие "Автокресло – детям!" На одном из оживленных участков дороги, с помощью маленьких инспекторов ГИБДД, они напомнили водителям, что при перевозке маленьких пассажиров необходимо использовать специальное детское удерживающее устройство. При ДТП оно поможет спасти и сохранить детскую жизнь.

Блиц-опрос: "Не нарушайте правила дорожного движения, пристегивайте себя и своих пассажиров, а главное ребенка. Водитель, не забудь своего ребенка пристегнуть".





