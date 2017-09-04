День открытых дверей прошел в областном краеведческом музее

Татьяна Нестерова.

Мурманский областной краеведческий музей провел День открытых дверей, посвященный всероссийскому празднику - Дню знаний. Специалисты подготовили ряд интересных экскурсий по выставочным павильонам, показали документальные киноленты об истории Кольского края. Северяне смогли поучаствовать в викторинах и мастер-классах.

Младший научный сотрудник Мурманского областного краеведческого музея Татьяна Мальцева: "Главное в нашей традиционной акции - это, конечно же, доступность. Чтобы любой человек, не имеющий возможности, имеющий возможность - бесплатно мог посетить со своими детьми, всей семьей, с бабушками, дедушками наш музей. Познакомиться с историей нашего края, с природой Кольского полуострова и позаниматься различными видами деятельности".





