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04.09.2017 08:46

Мурманск пошел на "Зеленый рекорд". Традиционная акция по озеленению областного центра прошла во всех округах города

Татьяна Нестерова.

Вместе с организаторами - администрацией, активистами в высадке деревьев и кустарников приняли участие горожане. В этом году во всех трех округах областного центра на газонах улиц, парков и скверов, территориях школ, организаций, предприятиях в рамках комплексной программы "Мурманск - город чистоты" высадили пять тысяч деревьев и кустарников. Всего же за проведения "Зеленого рекорда" было их было посажено около 30 тысяч.
Директор средней общеобразовательной школы № 5 Ирина Ускова: "В этом году сажается шиповник массово. Красивые будут делать зеленые заборы - ограждения. Вот продуманность в этом вопросе и вовлеченность вселяют надежду на то, что лет через пять мы будем победителями - город Мурманск - в озеленении городов".
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