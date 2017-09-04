В Мурманске завершился семинар - совещание сотрудников наркоконтроля СЗФО

Елена Ямаш.

Перед началом семинара специалисту администрации Мурмашей Оксане Бурченя вручили диплом за победу в конкурсе социальной рекламы "Спасем жизнь вместе". В целом же, собравшиеся отметили важность и актуальность вопросов межведомственного взаимодействия в противодействии наркопреступности и борьбе с легализацией преступных доходов наркобизнеса.

Врио начальника УМВД России по Мурманской области Руслан Ялалов: "Остановимся на тех проблемах, которые существуют в тех или иных регионах Северо-Запада, а так же на общих вопросах. И посмотрим - в ходе общения на семинаре, в ходе личных общений, в каких регионах имеется положительный опыт по выявлению, расследованию, раскрытию преступлений данного вида".





