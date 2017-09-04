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04.09.2017 08:38

В Мурманске завершился семинар - совещание сотрудников наркоконтроля СЗФО

Елена Ямаш.

Перед началом семинара специалисту администрации Мурмашей Оксане Бурченя вручили диплом за победу в конкурсе социальной рекламы  "Спасем жизнь вместе". В целом же, собравшиеся отметили важность и актуальность вопросов межведомственного взаимодействия в противодействии наркопреступности и борьбе с легализацией преступных доходов наркобизнеса.
Врио начальника УМВД России по Мурманской области Руслан Ялалов: "Остановимся на тех проблемах, которые существуют в тех или иных регионах Северо-Запада, а так же на общих вопросах. И посмотрим - в ходе общения на семинаре, в ходе личных общений,  в каких регионах имеется положительный опыт по выявлению,  расследованию, раскрытию преступлений данного вида".


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