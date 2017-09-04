В Мурманской области начат прием заявок на участие в программе "Городская среда" на следующий год

Светлана Деменева.

Первое собрание собственников с повесткой о вступлении в программу прошло в Североморске. Там собрались жители пяти домов по улице Морская, у которых есть общий большой двор. Постоянный контроль за расходованием средств на формирование комфортной городской среды ведут как в правительстве региона, так и партийные и общественные структуры, в том числе ОНФ.

Координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Мурманской области Артем Марышев: "На собраниях не всегда есть вера в эту программу - со скепсисом здравым относятся люди, не привыкли, что такое благо с федерального центра не падает в муниципалитеты. Но, я надеюсь, что в этом году скепсис отпадет".





