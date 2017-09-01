В День знаний для 240 мальчишек со всей страны официально распахнул свои двери мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища

Андрей Зайцев.

Сегодня - День знаний. 1 сентября для 240 мальчишек со всей страны официально распахнул свои двери мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища. Для воспитанников 5, 6 и 7 классов, их родителей, да и педагогов вновь как первый раз - в первый класс.

Пока ещё немного в разнобой, без должной осанки и выправки. Пока ещё заметно, что это лишь воспитанники. Но дайте немного времени - эти мальчишки прославят и училище, и регион, и страну.

Воспитанник филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске (Снежногорск) Артём Киселёв: "У меня папа военный и он тоже служит на море, и мне эта служба очень интересна".

Воспитанник филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске. (Севастополь) Леонид Соколов: "Я хочу стать военным, помогать Родине, защищать её. И стать... Нахимовым, да".

Первое торжественное построение в честь Дня знаний. От имени министра обороны страны всех собравшихся поздравил главком ВМФ Владимир Королёв. За годы своего существования из Нахимовского училища путёвку в жизнь получили свыше 18 тысяч выпускников.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Владимир Королёв: "Среди них 85 адмиралов, 15 генералов, 7 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Крупные учёные, художники, писатели, общественные и государственные деятели".

Этим мальчишкам суждено начать новую страницу в истории "Нахимовки". Для этого созданы все условия. Дисциплина, порядок, строгое выполнение поставленных задач и, конечно, ежедневная упорная учёба сделают из них хранителей славных традиций нахимовцев.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Вам удивительно повезло. В этих стенах вырастут поколения и поколения будущих морских офицеров, но только вы сможете сказать: "Мы были первыми!"

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Те мальчишки, которые приняли решение связать свою судьбу с военной службой, с морем, у них теперь нет иного пути, кроме славного - это известные слова Нахимова".

Построенный в кратчайшие сроки мурманский филиал - пример современного образовательного учреждения. И в первую очередь это касается педагогического состава.

Руководитель психологической службы Нахимовского военно-морского училища. (Санкт-Петербург) Юлия Русак: "Я считаю, что это училище станет жемчужиной сопок, жемчужиной Заполярья".

Родителям же остаётся ждать редких встреч на выходных и в увольнительных. Папы и мамы понимают - их сыновья становятся мужчинами.

Вера Башарова (Мурманск): "Мне, конечно, с одной стороны очень жалко, но с другой я понимаю, что именно это сделает из него настоящего мужчину".

Первые уроки - уроки мужества. Их провели выпускники Нахимовского училища разных лет. Так с самого начала крепнет связь поколений, как залог продолжения славной истории Военно-морского флота России.

Мурманская "Нахимовка" отправилась в своё долгое и обязательно счастливое плавание. Остаётся лишь пожелать попутного ветра, семь футов под килем и дружного сплочённого экипажа.

А между тем в Заполярье уже подрастает новая смена. Малыши посмотрели на своих старших братьев и тоже готовы надеть погоны.











