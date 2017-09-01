В гимназии Полярного в рамках всероссийского Интернет-урока состоялись лекции по вопросам будущей профориентации школьников

Елена Ямаш.

Сегодня гимназия Полярного приковала внимание всей Мурманской области, став дистанционной командой-участницей всероссийского Интернет-урока. В Ярославле его открыл президент Владимир Путин. Тема - профориентация. Слушатели - победители и призеры всероссийских олимпиад. Как заявили организаторы урока - будущие интеллектуальные лидеры России.

Начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области Николай Малов: "Я думаю, что данные лекции послужат весомым стимулом для наших обучающихся, для того, чтобы в дальнейшем достичь подобных успехов в их жизненном пути".

По единой системе видеоконференцсвязи - шесть лекций от руководителей крупных федеральных предприятий, таких как РЖД, Ростелекома. О перспективах развития страны. Задать свой вопрос главе Росатома Алексею Лихачеву удалось и гимназисту из Полярного.







