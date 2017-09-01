Уникальный транспортно-логистический класс открылся сегодня на базе мурманской гимназии №8

Наталия Бурдина.

Класс единственный не только в области, но и, возможно, в стране. Курирует его Мурманский морской торговый порт.

Мурманский морской торговый порт 1 сентября отметил 102 день рождения. Предприятие с большой историей и большими перспективами. Отрасль стремительно развивается. Инфраструктура совершенствуется. Управлением грузопотоков занимаются логисты. Такие специалисты необходимы. Азам этой профессии обучат в новом классе. Здесь - 26 ребят.

Ученица профильного транспортно-логистического класса гимназии № 8 г. Мурманска Полина Михайлова: "Поступление в транспортно-логистический класс дает нам возможность рассмотреть, какие именно направления мы хотим выбрать в жизни и после 11 класса сформировать полное мнение о технических профессиях".

Ученик профильного транспортно-логистического класса гимназии № 8 г. Мурманска Иван Плаунов: "В дальнейшем я бы хотел выбрать профессию, связанную с этими предметами".

Для класса Мурманский торговый порт переоборудовал один из кабинетов. Разработана учебная программа. Углубленный английский, основы логистики, менеджмент, маркетинг, введение в профессию. Лекции будут читать специалисты предприятия и преподаватели Мурманского арктического государственного университета.

Генеральный директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько: "Мы бы очень хотели, чтобы люди, которые заканчивают школу, потом университет, все-таки оставались работать в Мурманской области, в Мурманске, и продолжали эту специфику портового города, потому что, мне кажется, это есть визитная карточка Мурманска сегодня. А с другой стороны, эти ребята, которые смогут отучиться в специализированном классе, а потом еще и в специализированном, наверное, классе университета уже придут практически готовыми специалистами".

Депутат Мурманской областной Дума (фракция "Единая Россия") Герман Иванов: "Чтобы к этому ребята относились не просто как к профессии, а как к сфере, где нужно совершенствоваться, и как к сфере, где нужно совершенствоваться именно в своем регионе, и работать на благо города и Мурманской области. Это, конечно, очень важно".

МАГУ заключил с портом соглашение, где обязуется открыть новую специальность "Транспортная логистика". Успешные выпускники класса получат направление на обучение. Молодые кадры охотно готов принять в ряды своих сотрудников Мурманский морской торговый порт.





