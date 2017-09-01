В Заполярье стартовали полевые выходы участников конференции "Уникальные геологические объекты Кольского полуострова"

Елена Ямаш.

Каждый год последние шесть лет КНЦ РАН и геологический институт организует такие путешествия для иностранных геологов-любителей и профессионалов. Представители финской геологической экспедиции в этом году - самые многочисленные. Кроме того, в Заполярье приехали ученые-туристы из Франции, Германии и США. Всего - 54 человека. Первый день включает себя два маршрута. На Расвумчорр и вокруг Большого Вудъявра.

Директор геологического института КНЦ РАН Юрий Войтеховский: "Менялись акценты, но мы постоянно продолжали общаться. Я слышал от политиков, что эти отношения - человеческие, профессиональные - между народами, живущими по обе стороны, это пример добрососедства. Мы вносим вклад в эту дружбу".

Маршруты разрабатывают по заявкам иностранцев, с использованием опыта заполярных геологов. Далее участники полевых выходов отправятся в Терский район, где посетят уникальное аметистовое месторождение в районе мыса Корабль. Последним пунктом станет Печенгский район.







