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01.09.2017 18:50

В Заполярье стартовали полевые выходы участников конференции "Уникальные геологические объекты Кольского полуострова"

Елена Ямаш.

Каждый год последние шесть лет КНЦ РАН и геологический институт организует такие путешествия для иностранных геологов-любителей и профессионалов. Представители финской геологической экспедиции в этом году - самые многочисленные. Кроме того, в Заполярье приехали ученые-туристы из Франции, Германии и США. Всего - 54 человека.   Первый день включает себя два маршрута. На Расвумчорр и вокруг Большого Вудъявра.
Директор геологического института КНЦ РАН Юрий Войтеховский: "Менялись акценты, но мы постоянно продолжали общаться. Я слышал от политиков, что эти отношения - человеческие, профессиональные -  между народами, живущими по обе стороны, это пример добрососедства. Мы вносим вклад в эту дружбу".
Маршруты разрабатывают по заявкам иностранцев, с использованием опыта заполярных геологов. Далее участники полевых выходов отправятся в Терский район, где посетят уникальное аметистовое месторождение в районе мыса Корабль. Последним пунктом станет  Печенгский район.
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