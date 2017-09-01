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01.09.2017 18:45

Порядок на дорогах. Всё внимание - детской безопасности и правилам перевозки. Итоги рейда сотрудников ГИБДД в Мурманске

Алексей Елкин.

Напряженно, результативно, эмоционально - так в трех словах можно описать сегодняшний рейд автоинспекторов в Мурманске. Подключились сотрудники службы судебных приставов и центра противодействия экстремизму. Нарушителей останавливали за не включенный ближний свет, недопустимую тонировку стекол, за управление автомобилями без прав. К водителям маршруток - самые серьезные претензии. Один из них даже не подчинился требованию остановиться и его догнали на патрульной машине. С маршрута снят микроавтобус с 20 пассажирами в салоне. Деньги, уплаченные ими за проезд, пришлось вернуть. Резина абсолютно "лысая".
Заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Усс: "Конечно, мы хотим привлечь внимание и общественности. Вот вы сейчас сели в этот автобус. Здесь дети со школы ехали. Вы же видели - с ранцами, с рюкзаками, там. Вы нам дайте сигнал, чтобы мы остановили нерадивого человека. Он не водитель, понимаете? Он потенциальный, опасный административный правонарушитель, так скажем".
Добавим, что безопасность юных северян в первые дни нового учебного года - в центре внимания. Вопросы соблюдения правил дорожного движения регулярно поднимаются на уровне губернатора области и начальника УМВД. Такие рейды проводятся еженедельно.
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