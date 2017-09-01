Первая награда мурманских нахимовцев. Алексей Евтюков, побывавший на Северном полюсе, получил знак "За дальний поход"

Елена Ямаш.

И возвращаемся к сквозной теме нашего эфира - началу нового учебного года. Сегодня мурманские нахимовцы получили первую награду. Знак "За дальний поход" главком ВМФ России вручил воспитаннику 7 класса Алексею Евтюкову, побывавшему на ледоколе "50 лет Победы" на Северном полюсе.

К слову, юноша при поступлении в мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища набрал высший балл. Новый учебный год начинается яркими впечатлениями для него и победительницы всероссийского конкурса детских рисунков "Полюс "Арктики" Марии Смирновой.