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01.09.2017 18:25

Четвёртая страница "Арктического дневника". Впечатления юных участников похода к Северному полюсу. О чем они напишут в первом школьном сочинении на тему "Как я провел это лето"?

Елена Белкина.

В новый учебный год с яркими впечатлениями. На атомном ледоколе "50 лет Победы" в походе к Северному полюсу приняли участие и российские школьники - курсант мурманского филиала Нахимовского училища Алексей Евтюков и победитель всероссийского конкурса детских рисунков "Полюс "Арктики" Мария Смирнова.
Сочинение на тему "Как я провел это лето" у курсанта мурманской "Нахимовки" Алексея Евтюкова будет, пожалуй, самым увлекательным. Для будущего моряка это первое погружением в профессию.
Курсант мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища Алексей Евтюков: "Я ее выбрал, чтобы защищать других, своих родителей, защищать свою семью".
Воспитатель мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища Дмитрий Романенков: "У моряка нет легкого или трудного пути, есть один путь - славный".
"50 лет Победы" в этом юбилейном рейсе прошел по пути атомохода "Арктика ", впервые в мире 40 лет назад достигшего вершины планеты в надводном положении. Среди юных участников экспедиции и Маша Смирнова, школьница из Кирова.
Победитель всероссийского конкурса детского рисунка "Полюс "Арктика" Мария Смирнова: "Всегда интересно узнавать что-то новое, не каждому дается возможность туда съездить".
Художник Виктор Кобзев учит ребят технике офорта. Увлечен Арктикой и флотом с 4 лет, с тех пор, как приехал к отцу-подводнику в Западную Лицу.
Художник Виктор Кобзев: "В первое подводное плавание ушел в 4 года. Была травма легких, папа посадил в чемодан, с разрешения командира отнес на борт, чтобы барокамеру сделать".
Ребята вместе занимались спортом, не отставали от взрослых в интеллектуальных сражениях "Что? Где? Когда?" За коварность вопросов игроки своеобразно поздравили с днем рождения их организатора. Не сразу ведь ответишь на вопрос - какой архипелаг соединил Сталина и Кафку? Земля Франца-Иосифа предстала перед путешественниками во всей красе. Тут тебе и ледники, и птичьи базары, и моржи, и белые медведи. Есть, о чем рассказать друзьям. И, наконец, Северный полюс.
Мария Смирнова: "Это очень холодное, суровое место, где ходят белые медведи".
Алексей Евтюков: "Это то место, где можно общаться со своей душой".
Моментальное кругосветное путешествие в точке схождения меридианов, купание в водах Ледовитого океана, прогулки по дрейфующей льдине.  
Сочинение "Как я провел лето" - получилось. Но точку в нем мы не ставим. Морские дороги для наших героев только начинаются.




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