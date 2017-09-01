Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

День знаний в Мурманской области. Чем он в этом году запомнится первоклашкам, студентам-первокурскникам и курсантам-нахимовцам?

Северный полюс - глазами школьников. Заметки из новой главы "Арктического дневника" Елены Белкиной.

Новое жилье в Териберке. Ключи от комфортных квартир в поморском селе в торжественной обстановке вручили 63 семьям.

В Апатитско-Кировской больнице завершен первый этап внедрения медицинской электронной системы. Теперь записаться на прием к любому специалисту можно за несколько секунд.

Борисоглебская церковь, Трифонов Печенгский монастырь, храмы Североморска и Варзуги. На этой неделе в Заполярье с визитом - духовник патриарха старец Илий.

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