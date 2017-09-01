Помощь старшеклассникам в выборе будущей профессии. Гимназия Полярного стала 24 участником всероссийского Интернет-урока

Елена Сивонен.

Сегодня гимназия Полярного приковала внимание всей Мурманской области, став 24 участником всероссийского Интернет-урока. В Ярославле его открыл президент Владимир Путин. Тема - профориентация. Помощь старшеклассникам в выборе будущей профессии. По единой системе видеоконференцсвязи - шесть лекций от руководителей крупных федеральных предприятий, таких как, например, РЖД, Ростелекома, Росатома. О перспективах развития страны. Слушатели - победители и призеры всероссийских олимпиад. Как заявили организаторы урока - будущие интеллектуальные лидеры России.

Начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления министерства образования и науки Мурманской области Николай Малов: "Я думаю, что данные лекции послужат весомым стимулом для наших обучающихся для того, чтобы в дальнейшем достичь подобных успехов, успехов в их жизненном пути".







