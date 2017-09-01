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01.09.2017 16:40

День мороженого! На главной площади Мурманска состоялся любимый маленькими мурманчанами праздник, приуроченный к 1 сентября

Светлана Деменева.

На главной площади Мурманска состоялся любимый маленькими мурманчанами праздник, посвященный Дню знаний. По доброй традиции в рамках праздника организован и День мороженого. Сладкое лакомство раздают бесплатно.
На несколько часов центр Мурманска стал территорией детства и бесплатного мороженого. "Мурманск - город сладкоежек" - такое название носит праздник, посвященный Дню знаний. Это особый день для первоклашек, которые с удовольствием читают стихи, рассказанные еще утром на линейке.
Полина Емелина: "Прозвенел звонок веселый, мы пришли сегодня в школу. Дома больше не сидится - научите нас учиться".
Филипп Денисюк: "На выдали новые книги и еще мы были на линейке".
Оля Федорцова: "-Сейчас новый учебный год - как ты будешь учиться? - На пятерки!"
Дети признаются - чуть-чуть хотелось бы продлить каникулы. Но надо настраиваться на учебу. Большой и дружный класс мурманчан приветствует Андрей Сысоев.
Глава администрации г. Мурманск Андрей Сысоев: "Я желаю всем вам успехов, трудолюбия, терпения, немножко удачи. У нас с вами все получится. Потому что мы живем в городе-герое, в самом большой городе за полярным кругом - Мурманске. А сейчас позвольте мне открыть праздник - 1 сентября. С Днем знаний! Ура!"
Вместе с родителями на площади Пять Углов учителя и директора школ.
Директор средней общеобразовательной школы №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Сегодня была потрясающая сцена. Идут два первоклассника и говорят - один другому: "Мы с тобой уже 3,5 часа в школе, а перемена только одна, но такая длинная". Он имел в виду концерт, который был в актовой зале".
Сюрпризы, конкурсы, концерт лучших художественных коллективов Мурманска. И фейерверк из воздушных шаров. Завтра для младших классов еще день отдыха. А у старшеклассников уже обычное учебное расписание.



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