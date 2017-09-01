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01.09.2017 16:35

Дмитрий Руусалеп назначен министром природных ресурсов и экологии Мурманской области

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун назначила Руусалепа Дмитрия Аугустовича министром природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Этим же постановлением Дмитрий Руусалеп включен в состав Правительства Мурманской области.

Документ вступил в силу 1 сентября 2017 года.

Руусалеп Дмитрий Аугустович родился в 1969 году в г.Ковдоре Мурманской области. В 1992 окончил Мурманский государственный педагогический институт, специальность «Педагогика и методика начального обучения», в 2002 – Санкт-Петербургский университет МВД, специальность «Юриспруденция».
Трудовая деятельность:
1988-198 – военная служба в Вооруженных силах
1990-1992 – электрик по ремонту электрооборудования, водитель Управления троллейбуса г. Мурманск
1992-1993 – учитель средней школы № 13 г. Полярные Зори
1993-2006 – служба в органах внутренних дел (от помощника участкового инспектора до начальника отдела УФМС по Мурманской области)
2006-2008 – главный специалист-эксперт, заместитель начальника организационно-контрольного отдела Управления федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области
2008-2011 – заведующий сектором инспекторской работы Контрольно-инспекторского управления Правительства Мурманской области, заместитель начальника Управления контроля Аппарата Правительства Мурманской области
2011-2014 – заместитель председателя Комитета государственного и финансового контроля Мурманской области
2014-2017 – председатель Комитета государственных закупок Мурманской области
июнь-август 2017 – и.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области.

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