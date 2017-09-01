Семиклассник мурманской гимназии №7 Кирилл Коростелев участвует в международном детском конкурсе «Ты супер! Танцы»

Завтра, 2 сентября, на канале НТВ начнется трансляция международного детского конкурса «Ты супер! Танцы» для талантливых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



В кастинге приняли участие свыше тысячи талантливый ребят, отбор прошли 145 детей, среди них – мурманчанин Кирилл Коростелев, семиклассник гимназии №7. Кирилл занимается танцами в заслуженном коллективе народного творчества ансамбле танца «Сполохи» и в танцевально-спортивном клубе своей гимназии «Кристалл».



Все юные участники конкурса получили возможность не только заявить о себе широкой зрительской аудитории, но также поработать с лучшими в стране хореографами и продюсерами.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /