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01.09.2017 15:55

Семиклассник мурманской гимназии №7 Кирилл Коростелев участвует в международном детском конкурсе «Ты супер! Танцы»

Завтра, 2 сентября, на канале НТВ начнется трансляция международного детского конкурса «Ты супер! Танцы» для талантливых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В кастинге приняли участие свыше тысячи талантливый ребят, отбор прошли 145 детей, среди них – мурманчанин Кирилл Коростелев, семиклассник гимназии №7. Кирилл занимается танцами в заслуженном коллективе народного творчества ансамбле танца «Сполохи» и в танцевально-спортивном клубе своей гимназии «Кристалл».

Все юные участники конкурса получили возможность не только заявить о себе широкой зрительской аудитории, но также поработать с лучшими в стране хореографами и продюсерами.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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