Продолжается прием заявок на участие в молодежном фестивале «Трасса – 2017»

Продолжается прием заявок на X открытый региональный фестиваль поддержки и развития молодежного творчества «Трасса».

Мероприятия фестиваля направлены на выявление и поддержку талантливой творческой молодёжи и повышение уровня молодёжной культуры региона.

В фестивале могут принять участие представители любого региона России и стран зарубежья в возрасте от 14 до 30 лет и творческие коллективы, не менее чем на две трети состоящие из участников такого возраста.

В этом году «Трасса» будет состоять из семи творческих площадок: фестиваля вокала «Взлётная полоса», фестиваля эстрадного и современного танца «Highway», фестиваля театрального искусства «Анти-freeze», фестиваля рок-музыки «RockMotor», фестиваля клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп», фестиваля современных видов искусств «Генератор», фестиваля журналистики «Асфальт». Финалы площадок пройдут в семи муниципалитетах Мурманской области. Завершится «Трасса – 2017» в конце октября гала-концертом.

Прием заявок осуществляется через автоматизированную информационную систему АИС «Молодежь России». Заявки на участие в площадке «RockMotor» можно подать до 2 сентября, «Пит-стоп» – до 3 сентября, «Асфальт» и «Генератор» – до 5 сентября, прием заявок на площадки «Взлетная полоса», «Анти-freeze» и «Highway» завершится 7 сентября.

Отборочные туры для большей части площадок состоятся в заочном режиме, очные отборочные туры пройдут для участников площадки «Взлетная полоса».

Подробная информация о фестивале «Трасса – 2017» представлена на молодежном портале Мурманской области «Чердак» и в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Организатор – министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.



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