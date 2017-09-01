В Кольском районе проверили техническое состояние школьных автобусов

В преддверии нового учебного года и в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий при осуществлении организованных перевозок школьников, сотрудники ОГИБДД по Кольскому району совместно с представителями Управления образования администрации Кольского района проверили техническое состояние 9 школьных автобусов, состоящих на балансе образовательных организаций.



Особое внимание обращалось на оснащённость автобусов тахографами и системами спутниковой связи ГЛОНАСС, на наличие в них ремней безопасности и в целом на соответствие транспортного средства всем предъявляемым действующим законодательством требованиям.



Проверка коснулась также водителей школьных автобусов, с которыми впоследствии была проведена беседа о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, о лежащей на них ответственности за жизнь и здоровье маленьких пассажиров.



По результатам проверки нарушений законодательства по организации безопасности дорожного движения не выявлено.



/ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району/