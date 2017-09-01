Администрация города Мурманска приглашает всех желающих принять участие в ежегодной акции по высадке саженцев «Зеленый рекорд», организованной в рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты».



Мероприятие стартует 2 сентября в 11.00 во всех округах заполярной столицы – возле детских площадок, в парках и скверах. Все участники будут обеспечены посадочным материалом, инвентарем, водой для полива.



Места проведения акции «Зеленый рекорд»:



В Октябрьском округе:

- в районе домов № 24 по улице Седова, № 25а по улице Полярные Зори, № 3 по улице Папанина, № 25 по улице Мира,

- на зеленой зоне в районе лестницы у дома № 19 по улице Воровского,

- в скверах около Драматического театра, около памятника Ленину, на улице Ленинградской, у Казначейства (пр. Кирова, дом № 14/2),

- сквер в районе дома № 37 по проспекту Ленина,

- на бульваре по пер. Русанова.



В Ленинском округе:

- в районе домов № 3 по улице В. Миронова, № 4 по улице Свердлова (МБДОУ г. Мурманска № 109), № 34/2 по улице Александрова — дома № 40/3 по улице Чумбарова-Лучинского, № 40 по улице Александрова, № 82 по улице А. Невского, № 20 по Североморскому шоссе жилого района Росляково,

- на зеленой зоне между проезжей частью и тротуаром напротив дома № 1 по улице Приморской (зеленая зона между проезжей частью и тротуаром) жилого района Росляково,

- на зеленой зоне в районе подземного перехода в районе дома № 5 по Североморскому шоссе жилого района Росляково,

- на зеленой зоне склона в районе спортивной школы в районе дома № 13а по улице Заводской жилого района Росляково,

- в «Аллее Поколений» по улице Хлобыстова,

- в сквере в районе домов №№ 40/1, 40/2, 40/3 по улице Свердлова.



В Первомайском округе:

- в районе дома № 7 по улице Полярный Круг,

- на зеленой зоне между домами №№ 82 — 84 по Кольскому проспекту,

- в районе дома № 27 по улице К. Орликовой (МБДОУ г. Мурманска № 140),

- в сквере возле домов №№ 165-173 по проспекту Кольскому,

- в сквере на пересечении проспекта Кольского — улицы Зои Космодемьянской,

- в сквере по улице Марата,

- в сквере у озера Глубокого.



/Администрация города Мурманска/