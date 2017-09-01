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01.09.2017 15:30

Администрация города Мурманска приглашает всех желающих принять участие в ежегодной акции по высадке саженцев «Зеленый рекорд»

Администрация города Мурманска приглашает всех желающих принять участие в ежегодной акции по высадке саженцев «Зеленый рекорд», организованной в рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты».

Мероприятие стартует 2 сентября в 11.00 во всех округах заполярной столицы – возле детских площадок, в парках и скверах. Все участники будут обеспечены посадочным материалом, инвентарем, водой для полива.

Места проведения акции «Зеленый рекорд»:

В Октябрьском округе:
- в районе домов № 24 по улице Седова, № 25а по улице Полярные Зори, № 3 по улице Папанина, № 25 по улице Мира,
- на зеленой зоне в районе лестницы у дома № 19 по улице Воровского,
- в скверах около Драматического театра, около памятника Ленину, на улице Ленинградской, у Казначейства (пр. Кирова, дом № 14/2),
- сквер в районе дома № 37 по проспекту Ленина,
- на бульваре по пер. Русанова.

В Ленинском округе:
- в районе домов № 3 по улице В. Миронова, № 4 по улице Свердлова (МБДОУ г. Мурманска № 109), № 34/2 по улице Александрова — дома № 40/3 по улице Чумбарова-Лучинского, № 40 по улице Александрова, № 82 по улице А. Невского, № 20 по Североморскому шоссе жилого района Росляково,
- на зеленой зоне между проезжей частью и тротуаром напротив дома № 1 по улице Приморской (зеленая зона между проезжей частью и тротуаром) жилого района Росляково,
- на зеленой зоне в районе подземного перехода в районе дома № 5 по Североморскому шоссе жилого района Росляково,
- на зеленой зоне склона в районе спортивной школы в районе дома № 13а по улице Заводской жилого района Росляково,
- в «Аллее Поколений» по улице Хлобыстова,
- в сквере в районе домов №№ 40/1, 40/2, 40/3 по улице Свердлова.
   
В Первомайском округе:
- в районе дома № 7 по улице Полярный Круг,
- на зеленой зоне между домами №№ 82 — 84 по Кольскому проспекту,
- в районе дома № 27 по улице К. Орликовой (МБДОУ г. Мурманска № 140),
- в сквере возле домов №№ 165-173 по проспекту Кольскому,
- в сквере на пересечении проспекта Кольского — улицы Зои Космодемьянской,
- в сквере по улице Марата,
- в сквере у озера Глубокого.

/Администрация города Мурманска/
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