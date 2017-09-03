Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
03.09.2017 10:00

Познавательные мероприятия для мурманчан и гостей города

10.00 – День знаний в Мурманской областной научной библиотеке (ул. Софьи Перовской, 21а)

В течение дня для старшеклассников и их родителей, студентов и преподавателей пройдут экскурсии по научной библиотеке с представлением ресурсов и услуг главного информационного центра региона. Также посетителей ждет краеведческое путешествие «Посмотри на город сверху», познавательная программа «В мире заповедной природы». Все желающие смогут увидеть необычные арт-объекты библиотеки и выставку творческих работ студии «Артишок».

Мероприятие продлится до 18.00.

10.00 – День открытых дверей в Мурманском областном краеведческом музее, посвященный Дню знаний (пр. Ленина, 90)

Гости музея познакомятся со стационарными экспозициями и временными выставками краеведческого музея. Также состоятся познавательные экскурсии с мастер-классами на тему «Многообразие животного и растительного мира» и «Жизнь и быт саамов и поморов». В Региональном детско-юношеском центре краеведения будет организована демонстрация учебных программ «Природа Мурманской области» и «История Мурманска».

Мероприятие продлится до 18.00.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.06
Евро = 69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.