Познавательные мероприятия для мурманчан и гостей города

10.00 – День знаний в Мурманской областной научной библиотеке (ул. Софьи Перовской, 21а)

В течение дня для старшеклассников и их родителей, студентов и преподавателей пройдут экскурсии по научной библиотеке с представлением ресурсов и услуг главного информационного центра региона. Также посетителей ждет краеведческое путешествие «Посмотри на город сверху», познавательная программа «В мире заповедной природы». Все желающие смогут увидеть необычные арт-объекты библиотеки и выставку творческих работ студии «Артишок».



Мероприятие продлится до 18.00.



10.00 – День открытых дверей в Мурманском областном краеведческом музее, посвященный Дню знаний (пр. Ленина, 90)



Гости музея познакомятся со стационарными экспозициями и временными выставками краеведческого музея. Также состоятся познавательные экскурсии с мастер-классами на тему «Многообразие животного и растительного мира» и «Жизнь и быт саамов и поморов». В Региональном детско-юношеском центре краеведения будет организована демонстрация учебных программ «Природа Мурманской области» и «История Мурманска».



Мероприятие продлится до 18.00.