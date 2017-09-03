3 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые нефтяники и газовики!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!



Нефтегазодобывающая отрасль – один из важнейших структурных элементов экономики нашей страны. Нефте- и газодобыча вносят весомый вклад в российский бюджет, тем самым закладывая основу социального благополучия в государстве.



Эта сфера по праву считается одной из самых инновационных в современном мире. В ней создаются и проходят апробацию передовые разработки, внедряются новые технологии. Поэтому профессии, связанные с добычей нефти и газа, так почетны и престижны.



Тем более, что природа нелегко расстается со своими сокровищами. Добыча «черного золота», как и «голубого золота», – это своеобразный профессиональный и человеческий вызов, который принимают те, кто готов проявлять ответственность и целеустремленность, справляться с трудностями и решать самые сложные задачи.



Дорогие друзья! Спасибо за ваш нелегкий, но очень нужный всем нам труд. Желаем вам крепкого здоровья, богатых месторождений, добра и благополучия вашим семьям!







Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Главный федеральный инспектор

по Мурманской области Алексей Маяков