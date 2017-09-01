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01.09.2017 14:30

МАГУ - опорный вуз! Сегодня впервые университет распахнул свои двери для студентов в новом статусе

Алексей Елкин.

Сегодня же Мурманский арктический государственный университет, впервые в статусе опорного вуза, принял новых студентов. Торжественное собрание - в актовом зале. С Днем знаний студентов поздравила вице-губернатор Инна Погребняк. Отметив, - МАГУ призван стать основной базой для подготовки кадров, от которых будет зависеть будущее Мурманской области. Эту задачу выполняют 700 сотрудников университета. В первую очередь - профессорско-преподавательский состав.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Берите, знания, которые люди будут вам отдавать. Берите, потому, что в жизни больше так учить вас никто никогда не будет. И я вам очень желаю провести это время достойно. Как говорится, не тратить его напрасно, потому что время - это материал, из которого сделана жизнь. И вам желаю, чтобы время в стенах университета прошло для вас под девизом - бороться, искать, найти и не сдаваться. С праздником. Поздравляю".
Сегодня у студентов МАГУ есть реальная  возможность посвятить себя  науке. Мощная система международного приграничного сотрудничества со скандинавскими странами. Есть все условия для занятий спортом и творчеством. И это со сцены продемонстрировал коллектив вокально-инструментальной студии "КЛЮП". По словам ректора, - именно студенческие годы - самые радостные в жизни.
Ректор Мурманского арктического государственного  университета Андрей Сергеев: "Потому что в школе понятно, что появляются - друзья. Самые близкие видимо, друзья. Понятно, что там происходит формирование, но, вот, поверьте, самые светлые годы они остаются именно за студенческими годами".
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