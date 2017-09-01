В муниципалитетах Мурманской области идет работа по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис провел Всероссийское селекторное совещание по вопросу реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Мурманскую область представлял заместитель губернатора Евгений Никора. В совещании также участвовали представители министерства строительства и территориального развития Мурманской области и органов местного самоуправления.



На совещании были подведены промежуточные итоги реализации приоритетного проекта на территории субъектов Российской Федерации. Завершено благоустройство первых объектов, реализованных в 2017 году. Все субъекты РФ, участвующие в проекте в этом году, уже приступили к благоустройству дворовых и общественных территорий.



На 1 января 2017 года из 93 объектов в муниципальных образованиях Мурманской области, участвующих в реализации проекта, по 89 контракты на выполнение работ по благоустройству заключены либо находятся на стадии заключения. По четырем объектам конкурсные процедуры пройдут в начале сентября. В настоящее время завершены работы в городе Оленегорске, поселках Тулома и Корзуново.



В муниципалитетах начата работа по инвентаризации дворовых и общественных пространств, по результатам которой формируются пятилетние муниципальные программы. Они должны быть утверждены не позднее 31 декабря с учетом проведения их общественного обсуждения. Параллельно муниципалитетами ведутся работы по инвентаризации рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зданий.



Государственная программа Мурманской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы утверждена постановлением регионального правительства в августе. Кроме того, региональный минстрой разработал и направил на согласование проект изменений в Закон Мурманской области «Об административных правонарушениях», предусматривающий ответственность за нарушение муниципальных правил благоустройства.







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