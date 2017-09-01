Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
01.09.2017 13:30

Губернатор Марина Ковтун – первым мурманским нахимовцам: «Много лет спустя, в адмиральских погонах, вы ещё и ещё раз скажете спасибо Нахимовке – за привычку к дисциплине, порядку, труду и долгу»

Сегодня первый учебный год начался в мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища. С Днём знаний преподавателей, воспитанников и их родителей поздравили главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Адмирал Владимир Королев зачитал приветствие министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

Минобороны России уделяет большое внимание развитию системы военного образования, подготовке профессиональных, инициативных и преданных стране военных кадров. В этом году в состав образовательных учреждений Минобороны вошли Петрозаводское президентское кадетское училище и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, сказано, в частности, в тексте обращения главы оборонного ведомства.

Сегодня 240 ребят стали частью нахимовского братства, будущей элитой Военно-Морского Флота страны, подчеркнул Владимир Королев.

«Вам надо научиться думать и вести себя как морские офицеры – верные Отечеству, Андреевскому флагу, флотским традициям», – сказал Владимир Королев, обращаясь к ребятам.

Глава региона Марина Ковтун подчеркнула, что первый День знаний в филиале Нахимовского училища войдёт в историю Мурманска, Мурманской области, Северного флота и на всю жизнь запомнится ребятам, которые сегодня приступают к занятиям.

«В этих стенах вырастут ещё поколения и поколения будущих морских офицеров, но только вы сможете сказать: «Мы были первыми!». Вам, первым мурманским нахимовцам, предстоит оправдывать это почётное звание каждым своим учебным днём. Держать марку перед учителями и командирами, родителями и младшими товарищами. Это будет непросто. Но тяжело в учении – легко в бою. И много лет спустя, в адмиральских погонах, вы ещё и ещё раз скажете спасибо Нахимовке – за привычку к дисциплине, порядку, труду и долгу», – отметила Марина Ковтун и пожелала мурманской Нахимовке семь футов под килем.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.55
Евро = 69.62
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.