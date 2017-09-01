Первое торжественное построение. Филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске распахнул свои двери для первых воспитанников

Андрей Зайцев.

Сегодня - 1 сентября. Для 240 мальчишек с 5 по 7 классы этот день запомнится на всю жизнь. Для них свои двери распахнул филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. Первое торжественное построение. Волнуются все - и педагоги, и родители, и воспитанники. Школа жизни для них начинается раньше, чем для многих сверстников. За годы своего существования из Нахимовского училища путёвку в жизнь получили больше 18 тысяч выпускников.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Владимир Королёв: "Среди них - 85 адмиралов, 15 генералов, 7 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Крупные учёные, художники, писатели, общественные и государственные деятели". Этим мальчишкам суждено начать новую страницу в истории "Нахимовки". Для этого созданы все условия. Дисциплина, порядок, строгое выполнение поставленных задач и, конечно, ежедневная упорная учёба сделают из них хранителей славных традиций нахимовцев.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Дорогие ребята, право учиться здесь вы заслужили своим трудолюбием, своими знаниями и стараниями. Но помимо этого вам удивительно повезло. В этих стенах вырастут поколения и поколения будущих морских офицеров, но только вы сможете сказать: мы были первыми!"







