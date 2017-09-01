Во всех российских школах прошел тематический урок "Россия, устремленная в будущее". Мурманская область не стала исключением

Алексей Елкин.

"Россия, устремленная в будущее" - тема урока, с которого по всей стране начали учебный год больше 150 тысяч школьников. Идея проведения принадлежит представителям Общероссийского народного фронта, нашла поддержку федерального министерством образования и науки. В мурманской школе №13 урок провел руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич. В прошлом - ученик этого образовательного учреждения и дипломированный педагог. Цель - помочь подрастающему поколению осознать свое место в современной России и перспективы личностного и карьерного роста в гарантируемых государством условиях экономической и социальной безопасности. Именно поэтому, у классных досок сегодня - люди с активной жизненной позицией, состоявшиеся в профессиях и готовые делиться опытом.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич: "В этой акции принимают участие по всей стране наши известные космонавты, работники культуры, наши известные спортсмены. Все, кто представляет Общероссийский народный фронт и поддерживает нашего президента, сегодня будут работать в школе. И, мы знаем, что сегодня и президент Российской Федерации - лидер народного фронта - будет проводить урок".

По итогам акции активисты ОНФ предложат муниципальным властям проводить уроки - мастер-классы постоянно. По мнению экспертов - молодежи такой подход демонстрирует возможности саморазвития, побуждает проявлять инициативу.

Учащийся 8 класса СОШ №13 г. Мурманска Иван Кондратьев: "Мой папа работает в береговой охране. Мы приехали из Севастополя по причине того, что его перевели сюда. Потом, мы поступили в эту школу. Я начал учиться. Надо учиться. Чтобы потом была дальнейшая перспектива работы в сфере программирования".

Учащаяся 8 класса СОШ №13 г. Мурманска Елена Фенёва: "Я очень рада, что пришла в школу. У нас - очень хорошая школа. Хорошие, понимающие учителя. Я люблю свои уроки. После 9-го я ухожу из этой школы. Как и все мои одноклассники. Но, я поступаю в колледж. Потом - на высшее образование".



