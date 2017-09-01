Песочная графика и живопись по воде. Новые направления новой школы искусств в Зеленоборском

Елена Сивонен.

В поселке Зеленоборский ребят ждёт обновленная школа искусств. Здание в прошлом году передали местному Центру развития детского творчества. В плачевном состоянии. Ремонт был необходим, шёл всё лето. Средства выделила администрация Кандалакшского района - сто тысяч рублей. Работали, в прямом смысле, не покладая рук, сотрудники учреждения, родители, волонтеры. Успели точно в срок. Сделали 17 кабинетов.

Глава администрации муниципального образования Кандалакшский район Андрей Иванов: "То, что сделано, нас, конечно, воодушевляет. Если все школы и учреждения дополнительного образования будут делать такие ремонты на такую маленькую сумму, то, я думаю, что Кандалакшский район будет впереди планеты всей".

Директор МАУ ДО ЦРТДиЮ Елена Соколова: "Хочу сказать огромные слова благодарности нашим родителям, нашим волонтерам, нашим педагогам, потому что в летний период они, несмотря на то, что находились в отпусках, они приходили и помогали. Было приятно, когда ты с утра приходишь, а уже стоят люди и говорят: "Что нам делать?" С кисточками, со шпателями. Это дорогого стоит".

В планах - обустройство прилегающей территории, ремонт еще одного крыла здания. Сработали по программе "Доступная среда". Есть пандус, оборудование для инклюзивного образования. В этом году школа искусств примет около 280 детей. Для них кружок робототехники. Старшеклассников порадует отдельная зона неформального общения. Для дошколят - комната пальчикового рисования. Новое направление - песочная графика и живопись Эбру.









