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01.09.2017 14:10

В мурманской гимназии №8 открылся класс для будущих специалистов морского торгового порта

Наталия Бурдина.

В день рождения Мурманского морского торгового порта, а ему 102 года, в гимназии №8 открыли подшефный класс предприятия. Профиль - транспортно-логистический. Проект - уникальный. Не только для Мурманска, но и, возможно, для страны. Ведь упор на региональную специализацию - портовое дело. В новом 10-м классе - 26 ребят. Каждый из них выбрал одно из двух направлений - физико-математическое или химико-биологическое.
Ученик профильного транспортно-логистического класса гимназии № 8 г. Мурманска Иван Плаунов: "Мне нравится это направление и в дальнейшем я бы хотел выбрать профессию, связанную с этими данными предметами".
Ученица профильного транспортно-логистического класса гимназии № 8 г. Мурманска Полина Михайлова: "Поступление в транспортно-логистический класс дает нам возможность рассмотреть, какие именно направления все-таки хотим выбрать в жизни и после 11 класса сформировать полное мнение о технических профессиях".
Класс переоборудованный. В учебной программе - углубленный английский, основы логистики, менеджмент, маркетинг, введение в профессию. Лекции будут читать специалисты предприятия и преподаватели Мурманского арктического государственного  университета. Вуз заключил с портом соглашение, откроет новую специальность "Транспортная логистика". Успешные выпускники класса получат направление на обучение. Специалисты этой сферы - востребованные. Молодые кадры охотно примет в ряды своих сотрудников Мурманский морской торговый порт.
Генеральный директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько: "Мы бы очень хотели, чтобы люди, которые заканчивают школу, потом университет, все-таки оставались работать в Мурманской области, в Мурманске и продолжали вот эту специфику города, портового города. Потому что, мне кажется, это есть визитная карточка Мурманска сегодня. А с другой стороны, эти ребята, которые смогут отучиться в специализированном классе, а потом еще и в специализированном, наверное, университете уже придут практически готовыми специалистами".
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