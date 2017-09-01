«Природное наследие - особо охраняемые природные территории Мурманской области». Фотовыставка в научной библиотеке

На Кольском полуострове находится множество уникальных природных мест, которые требуют особого бережного к себе отношения.

На фотовыставке представлено 28 работ, которые познакомят с удивительной заповедной северной природой и обитателями заповедников и заказников Мурманской области. Выставка предоставлена Кандалакшским государственным природным заповедником и приурочена к объявленному в России Году экологии.

Выставка работает в Литературной гостиной со 2 сентября по 9 октября.



/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/