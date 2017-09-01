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01.09.2017 15:00

Жительница Оленегорска осуждена за сбыт спирта, опасного для жизни и здоровья человека

Прокуратурой г.Оленегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города К. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ, а именно в хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В судебном заседании установлено, что в октябре 2016 года К., находясь в неустановленном месте на территории Оленегорска, приобрела у неустановленного следствием лица непищевую спиртосодержащую жидкость, а именно спиртоводную смесь на основе этилового спирта, изопропилового спирта и воды. В последующем осужденная разлила указанную жидкость в стеклянные бутылки емкостью 0,25 литра, которые умышленно хранила в целях сбыта у себя по месту жительства.

Далее вечером 18 мая 2017 года подсудимая, находясь по месту своего жительства, действуя умышленно, заведомо зная о том, что имеющаяся у нее спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, поскольку ранее привлекалась к административной ответственности за подобные действия, из корыстных побуждений сбыла для пищевого употребления одному из жителей Оленегорска одну бутылку спиртосодержащей жидкости за денежные средства в сумме 100 рублей.

Проведенная экспертиза подтвердила, что жидкость, которую хранила у себя по месту жительства и в последующем пыталась сбыть злоумышленница, опасна для жизни и здоровья человека.

Суд посчитал доказательства, представленные стороной обвинения, достаточными и назначил подсудимой, с учетом признания ею своей вины, а также раскаяния, наказание в виде 200 часов обязательных работ.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил, и осужденная имеет право его обжаловать в установленном законом порядке.

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