Жительница Оленегорска осуждена за сбыт спирта, опасного для жизни и здоровья человека

Прокуратурой г.Оленегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города К. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ, а именно в хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.



В судебном заседании установлено, что в октябре 2016 года К., находясь в неустановленном месте на территории Оленегорска, приобрела у неустановленного следствием лица непищевую спиртосодержащую жидкость, а именно спиртоводную смесь на основе этилового спирта, изопропилового спирта и воды. В последующем осужденная разлила указанную жидкость в стеклянные бутылки емкостью 0,25 литра, которые умышленно хранила в целях сбыта у себя по месту жительства.



Далее вечером 18 мая 2017 года подсудимая, находясь по месту своего жительства, действуя умышленно, заведомо зная о том, что имеющаяся у нее спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, поскольку ранее привлекалась к административной ответственности за подобные действия, из корыстных побуждений сбыла для пищевого употребления одному из жителей Оленегорска одну бутылку спиртосодержащей жидкости за денежные средства в сумме 100 рублей.



Проведенная экспертиза подтвердила, что жидкость, которую хранила у себя по месту жительства и в последующем пыталась сбыть злоумышленница, опасна для жизни и здоровья человека.



Суд посчитал доказательства, представленные стороной обвинения, достаточными и назначил подсудимой, с учетом признания ею своей вины, а также раскаяния, наказание в виде 200 часов обязательных работ.



В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил, и осужденная имеет право его обжаловать в установленном законом порядке.



/ Прокуратура Мурманской области /



