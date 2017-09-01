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01.09.2017 13:15

Команда Мурманской области примет участие во Всероссийский форуме в Ярославле

С 1 по 4 сентября в Ярославле проходит Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». Школьники со всей России, мотивированные на инженерное, научно-техническое и естественнонаучное развитие, собрались для поиска ответа на нестандартные задачи. Запланирована насыщенная программа Форума, где старшеклассникам предложат лекции и мастер-классы от ведущих инновационных отечественных компаний о технологиях и профессиях будущего. Известные ученые и педагоги ведущих вузов страны станут наставниками команд, а представители работодателей оценят предложенные проекты и вынесут свое экспертное заключение, которое войдет в личное портфолио каждого школьника.
Наш регион представляют два делегата: Шойтов Иван и Санников Кирилл под руководством Марцюка Арсения Игоревича, инженера-программиста МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей». Участники погрузятся в решение реальных производственных задач, предложенных партнерами Форума в специально оборудованных лабораториях.
Новшеством 2017 года будет участие дистанционной команды из региона во Всероссийском открытом уроке профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». 2 и 3 сентября участники соберутся в стенах центра «Лапландия» для заочного участия в Форуме. Команда совместно с очными делегатами будут решать задачи предложенных кейсов и разрабатывать инновационные проекты.

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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