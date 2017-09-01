Приставы Мурманской области подвели итоги акции «Собери ребенка в школу – заплати алименты!»

В преддверии нового учебного года в период с 21 по 31 августа судебные приставы Мурманской области провели ставшую уже традиционной акцию «Собери ребенка в школу – заплати алименты!»

В рамках акции судебными приставами Мурманской области был проведен ряд мероприятий по исполнению документов о взыскании алиментов на содержание самой незащищенной категории граждан – несовершеннолетних детей. Акция включала в себя проведение разъяснительной работы с должниками, проверка бухгалтерий организаций, осуществляющих алиментные удержания из заработной платы работников, выезды по местам проживания должников, рейды в места массового скопления людей и т.д.

Подведены уже первые результаты акции. Судебными приставами проведено 156 проверок имущественного положения должников, в ходе которых арестовано имущества на сумму более 300 тысяч рублей, 18 злостных алиментщиков привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ, возбуждено 27 уголовных дел по ст. 157 УК РФ.

5 должников были ограничены в пользовании специальным правом в виде права управления транспортным средством, более 100 должников ограничены в праве на выезд за пределы Российской Федерации.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области будет и дальше уделять особое внимание таким социально значимым производствам, как взыскание алиментов и напоминает должникам по алиментным обязательствам: будущее ребенка зависит только от вашего желания помочь и поддержать. Протяните руку помощи своему ребенку – заплатите алименты!



/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/



