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01.09.2017 13:00

Приставы Мурманской области подвели итоги акции «Собери ребенка в школу – заплати алименты!»

В преддверии нового учебного года в период с 21 по 31 августа судебные приставы Мурманской области провели ставшую уже традиционной акцию «Собери ребенка в школу – заплати алименты!»
  В рамках акции судебными приставами Мурманской области был проведен ряд мероприятий по исполнению документов о взыскании алиментов на содержание самой незащищенной категории граждан –  несовершеннолетних детей. Акция включала в себя проведение разъяснительной работы с должниками, проверка бухгалтерий организаций, осуществляющих алиментные удержания из заработной платы работников, выезды по местам проживания должников, рейды в места массового скопления людей и т.д.
  Подведены уже первые результаты акции. Судебными приставами проведено 156 проверок имущественного положения должников, в ходе которых арестовано имущества на сумму более 300 тысяч рублей, 18 злостных алиментщиков привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ, возбуждено 27 уголовных дел по ст. 157 УК РФ.
  5 должников были ограничены в пользовании специальным правом в виде права управления транспортным средством, более 100 должников ограничены в праве на выезд за пределы Российской Федерации.  
  Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области будет и дальше уделять особое внимание таким социально значимым производствам, как взыскание алиментов и напоминает должникам по алиментным обязательствам: будущее ребенка зависит только от вашего желания помочь и поддержать. Протяните руку помощи своему ребенку – заплатите алименты!

/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/
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