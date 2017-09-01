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01.09.2017 12:30

Молодежная военно-патриотическая экспедиция "Форпост Заполярья – УМПТЕК" пройтет в Заполярье

08 сентября в 09:00 стартуeт молодежная военно-патриотическая экспедиция «Форпост Заполярья – УМПТЕК».
Экспедиция посвящена памяти Леонида Погодина – истинного патриота Кольского края, и направлена на развитие патриотизма и формирование гражданской позиции и экологической культуры в молодежной среде, а также приобретение молодежью практических навыков выживания в сложных природных условиях Крайнего Севера.
В Экспедиции примет участие молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, из числа молодежных общественных организаций, учащихся и студентов учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.
По итогам всех конкурсов, проведенных в рамках Экспедиции, организаторами определяются команды-победители, которые будут  награждены грамотами и памятными призами.
Для участия в экспедиции следует заполнить заявку (http://vk.com/doc-18721619_449785649) и подать её по одному из следующих способов до 5 сентября:
- по адресу: г. Мурманск, ул. Марата, д. 21 (МАУ МП «Объединение молодежных центров»);
- по факсу: 25-46-75;
- по адресу электронной почты: patriot@molodezh51.ru.


/Организационно-массовый отдел МАУ МП "Объединение молодежных центров"/
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