«Мирное небо над головой». Финал конкурса детского творчества Мурманске

Сегодня в 14.00 в актовом зале областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) состоится финал конкурса детского творчества «Мирное небо над головой».

Конкурс, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проводится в этом году впервые по инициативе Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области совместно с Комитетом по культуре и искусству Мурманской области и Мурманской областной детско-юношеской библиотекой.

В финале детского конкурса «Мирное небо над головой» пройдет награждение победителей и призеров конкурса в номинациях «Рисунок», «Поделка», «Стихотворение», «Эссе», «Презентация».



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/

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