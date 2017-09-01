Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
01.09.2017 12:15

«Мирное небо над головой». Финал конкурса детского творчества Мурманске

Сегодня в 14.00 в актовом зале областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) состоится финал конкурса детского творчества «Мирное небо над головой».
Конкурс, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проводится в этом году впервые по инициативе Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области совместно с Комитетом по культуре и искусству Мурманской области и Мурманской областной детско-юношеской библиотекой.
В финале детского конкурса «Мирное небо над головой» пройдет награждение победителей и призеров конкурса в номинациях «Рисунок», «Поделка», «Стихотворение», «Эссе», «Презентация».

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
Фото
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.55
Евро = 69.62
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.