В Мурманской области пройдут мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Это памятная дата, связанная с трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года, день траура по всем жертвам терактов, а также по тем, кто погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных операций. Целый ряд мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, состоится в Мурманской области.



1 сентября в 10.00 и 11.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (ул. Буркова, 30) состоится «круглый стол» на тему «Терроризм – угроза личности, обществу, государству». Сотрудники Центра правовой и социальной информации библиотеки расскажут участникам «круглого стола» – учащимся мурманской гимназии № 5 о трагических событиях, произошедших в сентябре 2004 года в Беслане, познакомят с основными правилами поведения в случае возникновения угрозы теракта, вместе с ребятами обсудят необходимость борьбы с терроризмом.



Также 1 сентября в 14.00 в актовом зале областной детско-юношеской библиотеки состоится финал конкурса детского творчества «Мирное небо над головой». Конкурс, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проводится в этом году впервые по инициативе Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области совместно с региональным комитетом по культуре и искусству и Мурманской областной детско-юношеской библиотекой. В финале детского конкурса «Мирное небо над головой» победители и призеры получат награды в номинациях «Рисунок», «Поделка», «Стихотворение», «Эссе», «Презентация».



2 сентября в 16.00 в Мурманском областном художественном музее (ул. Коминтерна, 13) будут организованы показы социальных видеороликов – победителей Всероссийского конкурса МВД России «Антитеррор» на лучший видеоролик антиэкстремистской и антитеррористической направленности. В рамках показов в художественном музее запланирована беседа-диалог с участием учащихся мурманских школ и учеников детской художественной школы №1.



3 сентября в 12.00 в Региональном центре гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе (ул. Подстаницкого, 1, каб. 315) состоится встреча с ветераном подразделения антитеррора Мурманской области майором в запасе Сергеем Мезенцевым. В 13.00 мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут на площадке Культурно-выставочного центра областного художественного музея (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, II этаж). Для участников Центра развития волонтерского движения объединения молодежных центров города Мурманска будут организованы показ и обсуждение роликов-финалистов конкурса «Антитеррор» и документального фильма «История террора. Фильм 2. Ставка на камикадзе».



Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 3 сентября предлагает своим читателям принять участие в ситуативной игре «Нет терроризму!» (ул. Софьи Перовской, 21а, III этаж, Зал электронных ресурсов). Игра поможет участникам проанализировать различные жизненные ситуации и принять правильные решения. Кроме того, сотрудники научной библиотеки подготовили информационную электронную презентацию «Терроризм – угроза новой жизни» и выставку периодических изданий «Остаться в живых». В течение дня будут демонстрироваться видеоролики Национального антитеррористического комитета, в которых наглядно показаны примеры экстремисткой деятельности и её последствия.



4 сентября в 12.00 в Региональном детско-юношеском центре краеведения Мурманского областного краеведческого музея (пр. Ленина, 90) пройдет семинар «Молодежь за мир», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Представитель УМВД России по Мурманской области и сотрудники музея обсудят с учениками 8-9-х классов школы № 34 вопросы профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде.



Также к Дню солидарности в борьбе с терроризмом приурочено начало кинопоказов для школьников в кинотеатре «Одиссея» (г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 29, ТК «Центральный») – ребята посмотрят документальные фильмы из серии «Антология антитеррора». Показы организованы комитетом по культуре и искусству Мурманской области совместно с министерством образования и науки Мурманской области в соответствии с комплексным планом по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона». Первыми из цикла 4 сентября в 12.00 и 15.30 будут показаны фильмы «Кавказский спрут» и «Разные судьбы одной веры». Документальные фильмы из серии «Антология антитеррора» предоставлены Национальным антитеррористическим комитетом.



Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих (ул. Шевченко, 26) подготовила для своих читателей книжную выставку «Терроризм – паутина зла». Обзор изданий с выставки, в том числе специальных форматов, запланирован на 5 сентября.







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